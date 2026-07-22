Овчинников считает, что Месси и Роналду могут сыграть на ЧМ-2030

По мнению Валерия Овчинникова, Лионель Месси и Криштиану Роналду сохраняют шансы выступить на чемпионате мира 2030 года, если сумеют поддерживать высокий уровень физической готовности.
«Если Месси и Роналду будут в хорошей форме, то обязательно там сыграют. 45 и 43 года — это нормальный возраст. Современное восстановление позволяет привести любого игрока в хорошее состояние. Карты им в руки», — приводит слова Овчинникова Metaratings.ru.
На чемпионате мира 2026 года Месси провел восемь матчей, записав на свой счет 12 результативных действий по системе «гол+пас» (8+4). Вместе со сборной Аргентины он дошел до финала, в котором команда уступила Испании в дополнительное время со счетом 0:1. Роналду на мировом первенстве принял участие в пяти встречах и забил три мяча. Сборная Португалии завершила выступление на стадии ⅛ финала, проиграв будущим чемпионам — испанцам — со счетом 0:1.
ЧМ-2030 пройдет с 8 июня по 21 июля и будет приурочен к столетию турнира. Впервые в истории мундиаль примут сразу шесть стран, расположенных на трех континентах. Основными хозяевами станут Испания, Португалия и Марокко, где состоится большая часть встреч, включая основные матчи группового этапа и плей-офф. Еще по одной игре примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.