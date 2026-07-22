Месси, Мбаппе и Возинья вошли в символическую сборную ЧМ-2026

ФИФА опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2026 года, составленную по итогам голосования болельщиков.
В команду вошли:
вратарь: Возинья (Кабо-Верде);
защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания);
полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);
нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).
Чемпионат мира впервые прошёл в формате с участием 48 сборных. Турнир принимали США, Канада и Мексика с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в финале со счётом 1:0 в дополнительное время. Бронзовые медали завоевала Англия, победившая Францию (6:4), а Мбаппе с 10 голами во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром мирового первенства.