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Месси, Мбаппе и Возинья вошли в символическую сборную ЧМ-2026

ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

ФИФА опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2026 года, составленную по итогам голосования болельщиков.

В команду вошли:

вратарь: Возинья (Кабо-Верде);

защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания);

полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);

нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).

Чемпионат мира впервые прошёл в формате с участием 48 сборных. Турнир принимали США, Канада и Мексика с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в финале со счётом 1:0 в дополнительное время. Бронзовые медали завоевала Англия, победившая Францию (6:4), а Мбаппе с 10 голами во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром мирового первенства.

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