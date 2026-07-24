Паредес: Финал ЧМ-2026 стал последним матчем Месси в сборной

«Думаю, Месси принял решение, что финал чемпионата мира станет его последним матчем за сборную. Надеюсь, что это не так. Надеюсь, он продолжит играть. Многим из нас придётся задуматься, продолжать ли играть за сборную или нет. Будет очень сложно поддерживать этот уровень и обеспечивать функционирование команды как сейчас. Нужно принимать эти решения спокойно», — приводит слова Паредеса All About Argentina.