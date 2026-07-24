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Паредес: Финал ЧМ-2026 стал последним матчем Месси в сборной

Аргентинский футболист Леандро Паредес поделился мнением о будущем Лионеля Месси в национальной команде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Думаю, Месси принял решение, что финал чемпионата мира станет его последним матчем за сборную. Надеюсь, что это не так. Надеюсь, он продолжит играть. Многим из нас придётся задуматься, продолжать ли играть за сборную или нет. Будет очень сложно поддерживать этот уровень и обеспечивать функционирование команды как сейчас. Нужно принимать эти решения спокойно», — приводит слова Паредеса All About Argentina.

Также Паредес добавил, что многим футболистам из нынешнего состава сборной Аргентины придется подумать над завершением карьеры в национальной команде.

Месси 39 лет. На чемпионате мира в Северной Америке форвард «Интер Майами» забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. В финале чемпионата мира сборная Аргентины по итогам дополнительного времени потерпела поражение от сборной Испании со счетом 0:1.

Ранее журналист Эрнан Кастильо сообщил, что после финального матча Месси объявил партнерам по сборной о завершении международной карьеры. За национальную команду обладатель восьми «Золотых мячей» провел 207 матчей, забил 125 мячей и отдал 68 результативных передач.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти