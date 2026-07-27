Вратарь сборной Кюрасао Ром пропустил гол с центра поля: видео

Спустя несколько недель после исторического выступления на чемпионате мира 2026 года 37-летний вратарь стал героем вирусного эпизода в матче второго по силе дивизиона США.
Во встрече между «Майами» и «Тампа-Бэй Раудис» Ром пропустил необычный мяч после удара почти с центра поля. Гол застал вратаря врасплох и в итоге стал одним из ключевых моментов матча, завершившегося поражением «Майами» со счетом 2:3.
При этом совсем недавно Элой Ром был одним из главных открытий чемпионата мира. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между Эквадором и Кюрасао, прошедший в Канзас-Сити, завершился ничьей со счетом 0:0. Ром совершил 15 сейвов — это абсолютный рекорд для матчей чемпионата мира, сыгранных без дополнительного времени. Статистика сейвов ведется с 1966 года, и за все это время ни одному вратарю не удавалось отразить больше ударов за 90 минут. Ром был признан лучшим игроком встречи.
Абсолютный рекорд принадлежит американцу Тиму Ховарду, который в 2014 году отразил 16 ударов (с учетом дополнительного времени) в матче против Бельгии.