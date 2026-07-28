Конгрессмен США потребовал показаний Инфантино о Трампе и ФИФА

Член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин потребовал от ФИФА предоставить документы, связанные с контактами президента организации Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, конгрессмен попросил главу ФИФА дать официальные показания перед юридическим комитетом Палаты представителей. Об этом сообщает The Athletic.
Поводом для обращения стали несколько эпизодов, связанных с Трампом и ФИФА. В декабре 2025 года президент США стал первым обладателем Премии мира ФИФА, которую Инфантино вручил ему во время жеребьёвки чемпионата мира-2026. Позже во время турнира ФИФА отменила автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна после удаления в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0). Благодаря этому форвард смог сыграть в ⅛ финала против Бельгии (1:4). Впоследствии Трамп заявил, что просил ФИФА пересмотреть наказание игрока.
В своём письме Раскин потребовал предоставить перечень всего, что представляло какую-либо ценность, включая денежные переводы, подарки и награды, переданные Трампу, членам его администрации, их родственникам или связанным с ними организациям. Также он запросил всю документацию о контактах ФИФА с президентом США, его администрацией и семейным бизнесом.
Помимо этого, конгрессмен попросил передать журналы посещений офисов ФИФА в Майами и Нью-Йорке за весь период аренды штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.
Раскин также потребовал сохранить всю переписку между сотрудниками ФИФА и лицами, связанными с администрацией Трампа или его инаугурационным комитетом, включая сообщения в сервисах с функцией автоматического удаления.
В завершение письма конгрессмен официально пригласил Инфантино дать показания в рамках интервью для юридического комитета Палаты представителей.