Конгрессмен США потребовал показаний Инфантино о Трампе и ФИФА

Поводом для обращения стали несколько эпизодов, связанных с Трампом и ФИФА. В декабре 2025 года президент США стал первым обладателем Премии мира ФИФА, которую Инфантино вручил ему во время жеребьёвки чемпионата мира-2026. Позже во время турнира ФИФА отменила автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна после удаления в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0). Благодаря этому форвард смог сыграть в ⅛ финала против Бельгии (1:4). Впоследствии Трамп заявил, что просил ФИФА пересмотреть наказание игрока.