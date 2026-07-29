Исмаэль Сайбари стал главным открытием чемпионата мира: история новой звезды

В ПСВ он провел 142 матча во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 29 голевых передач. Вместе с клубом он выиграл три чемпионских титула подряд, а также три Суперкубка и два Кубка Нидерландов. В сезоне 2025/26 он забил 15 голов и отдал 8 голевых передач в 27 матчах чемпионата. Всего за последние два сезона у него 19 голов и 9 передач в 37 матчах во всех турнирах. В 2025 году он стал основным игроком сборной Марокко, а в 2026-м случился его звездный час.