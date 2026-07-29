Исмаэль Сайбари стал главным открытием чемпионата мира: история новой звезды

Исмаэль Сайбари забил три гола в четырех матчах прошедшего чемпионата мира, реализовал решающий пенальти в 1/16 финала против Нидерландов и подписал контракт с «Баварией» за 50 миллионов евро. В нашей статье подробнее о том, как сын марокканских эмигрантов стал одним из самых ярких игроков чемпионата мира.
Непростое детство и первые шаги в футболе
Исмаэль Сайбари Бен Эль Басра родился 28 января 2001 года в Террасе, пригороде Барселоны, в семье марокканских эмигрантов. Его отец Хассан и мать Фатима переехали в Испанию на рубеже 1980-х и 1990-х годов, прошли через Альмерию, где в 1995 году родился старший брат Исмаэля Акрам, а затем обосновались в рабочем районе Кан Парельяда на окраине Террасы. Хассан работал каменщиком, но вскоре остался без работы, открыл продуктовый магазин, который тоже вскоре закрылся. В 2013 году семья была вынуждена эмигрировать в Бельгию в поисках лучшей жизни.
Сайбари родился с врожденной деформацией стоп. Первые годы он провел в ортопедическом аппарате и не мог нормально ходить до двух лет. Но это не помешало ему полюбить футбол.
Вместе со старшим братом Акрамом Исмаэль начал играть в местном клубе «Кап Парельяда» — том самом, где начинали Альберт Луке и Вики Лосада. Позже Акрам играл в юношеской команде «Дамма» — одного из сильнейших клубов Каталонии по футбольной подготовке. В 2007 году Акрам выступал за «Дамм» в категории «Алевин А», а Исмаэль, подражая брату, уже тогда мечтал о футбольной карьере. Акрам тоже играл в футбол, но не поднялся выше любительского уровня, а сейчас снимается в эпизодических ролях в телесериалах.
Футбольная карьера в Бельгии
В 2013 году финансовый кризис в Испании ударил по семье Сайбари. Отец потерял работу, магазин закрылся, и семья приняла решение переехать в Бельгию через знакомую матери. Там родился четвертый и последний ребенок в семье. Исмаэль, которому тогда было 12 лет, оказался в новой стране, с новым языком и новой жизнью. Но футбол остался с ним.
В Бельгии Сайбари попал в систему академий ведущих клубов страны. Он прошел через «Беерсхот», «Андерлехт», «Мехелен» и «Генк». В 16 лет он решился на переезд из системы «Андерлехта» в академию «Мехелена», и родители полностью его поддержали — они сняли для него жилье.
В «Мехелене» Сайбари провел всего год, но его заметили селекционеры «Генка». В академии «Генка» он продолжил прогрессировать. Летом 2022 года он получил звонок от тогдашнего главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, который хотел видеть его в составе на чемпионат мира в Катаре. Но Сайбари отказался: он рос в марокканской семье и чувствовал связь с родиной предков.
Прорыв в ПСВ
В 2020 году, когда Сайбари исполнилось 19 лет, за ним пришел ПСВ. Клуб заплатил за игрока, который еще не был профессионалом, 200 тысяч евро, и риск оправдался. Сначала Сайбари стал лидером второй команды, а с 2022 года регулярно играл за основной состав.
В ПСВ он провел 142 матча во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 29 голевых передач. Вместе с клубом он выиграл три чемпионских титула подряд, а также три Суперкубка и два Кубка Нидерландов. В сезоне 2025/26 он забил 15 голов и отдал 8 голевых передач в 27 матчах чемпионата. Всего за последние два сезона у него 19 голов и 9 передач в 37 матчах во всех турнирах. В 2025 году он стал основным игроком сборной Марокко, а в 2026-м случился его звездный час.
Участие в чемпионате мира 2026
На чемпионате мира 2026 года Сайбари стал главным открытием турнира. Он забил три гола в четырех матчах. В 1/16 финала против Нидерландов он реализовал решающий пятый пенальти в послематчевой серии, выведя Марокко в следующий круг.
Однако в ⅛ финала против Канады Сайбари был вынужден покинуть поле уже на 22-й минуте. Травма оказалась серьезной: врачи диагностировали повреждение подколенного сухожилия, и он пропустил четвертьфинал против Франции. Тем не менее, его вклад в успех сборной был признан: три гола, решающий пенальти и статус одного из самых ярких игроков турнира.
1 июля 2026 года, еще до окончания чемпионата мира, «Бавария» официально объявила о переходе Сайбари. Сумма сделки составила около 50 миллионов евро. Он подписал пятилетний контракт до 2031 года и будет выступать под 34-м номером. За ПСВ он провел 142 матча, забил 42 гола и отдал 29 передач. Он стал MVP Эредивизи, выиграл три чемпионских титула, два Кубка Нидерландов и три Суперкубка. Теперь его ждет новый этап — одна из сильнейших лиг мира.
Исмаэль Сайбари уже вписал свое имя в историю футбола: три гола на чемпионате мира, решающий пенальти и трансфер в «Баварию». И он явно не собирается останавливаться на достигнутом.