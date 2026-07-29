Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

«Мое время в национальной сборной подошло к концу. Думаю, я вписал свое имя в ее историю, и я очень счастлив от этого. Я пережил столько всего, отдавал кровь и жизнь, всегда сражался за желтую футболку, но сейчас понимаю, что больше не хочу этого», — сказал Неймар.