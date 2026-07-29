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Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Бразилии в возрасте 34 лет. Об этом сообщает Goal.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Мое время в национальной сборной подошло к концу. Думаю, я вписал свое имя в ее историю, и я очень счастлив от этого. Я пережил столько всего, отдавал кровь и жизнь, всегда сражался за желтую футболку, но сейчас понимаю, что больше не хочу этого», — сказал Неймар.

Неймар дебютировал в сборной Бразилии в августе 2010 года. Он провел за национальную команду 130 матчей, в которых он забил 80 мячей и отдал 59 голевых передач. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая лишь защитнику Кафу (142).

В составе сборной Неймар выиграл два домашних турнира — Кубок конфедераций (2012) и Олимпийские игры (2016). Также на его счету серебро Олимпиады-2012 и Кубка Америки-2021.

Кроме того, Неймар выступал со сборной Бразилии на четырех чемпионатах мира. Его лучшим результатом с национальной командой был выход в полуфинал домашнего ЧМ-2014, где бразильцы разгромно проиграли сборной Германии (1:7). Неймар не принимал участия в этой встрече из-за травмы позвоночника.

На ЧМ-2026 Неймар провел два матча и забил один гол — с пенальти в ворота сборной Норвегии (1:2) в матче 1/16 финала. Сборная Бразилии впервые с 1990 года не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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