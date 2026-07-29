Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

«Мое время в национальной сборной подошло к концу. Думаю, я вписал свое имя в ее историю, и я очень счастлив от этого. Я пережил столько всего, отдавал кровь и жизнь, всегда сражался за желтую футболку, но сейчас понимаю, что больше не хочу этого», — сказал Неймар.
Неймар дебютировал в сборной Бразилии в августе 2010 года. Он провел за национальную команду 130 матчей, в которых он забил 80 мячей и отдал 59 голевых передач. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая лишь защитнику Кафу (142).
В составе сборной Неймар выиграл два домашних турнира — Кубок конфедераций (2012) и Олимпийские игры (2016). Также на его счету серебро Олимпиады-2012 и Кубка Америки-2021.
Кроме того, Неймар выступал со сборной Бразилии на четырех чемпионатах мира. Его лучшим результатом с национальной командой был выход в полуфинал домашнего ЧМ-2014, где бразильцы разгромно проиграли сборной Германии (1:7). Неймар не принимал участия в этой встрече из-за травмы позвоночника.
На ЧМ-2026 Неймар провел два матча и забил один гол — с пенальти в ворота сборной Норвегии (1:2) в матче 1/16 финала. Сборная Бразилии впервые с 1990 года не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти