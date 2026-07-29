Источник: Инфантино пытается подкупить страны-члены ФИФА

Накануне стало известно, что Инфантино намерен продать часть прав на турнир внешним инвесторам, что вызвало недовольство европейских стран и разговоры о возможном бойкоте.
По информации источника, Инфантино предложил выплатить каждой из 211 ассоциаций ФИФА по 40 млн долларов в случае поддержки его инициативы. Общая сумма выплат превысит 8,4 млрд долларов. На принятие предложения у федераций есть 53 дня.
«Решение о том, принимать это предложение или нет, полностью остается за вами. Если вы захотите принять его, пакет в размере 10 миллиардов долларов станет доступен с 1 января 2027 года, что ознаменует начало следующего этапа нашего совместного пути.
Если вы решите сохранить статус-кво и отклонить это предложение, мы по-прежнему готовы расширить программу по увеличению финансирования на 2,7 млрд долларов, как было заявлено ранее. В общей сложности во время предстоящего цикла, начинающегося с 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить до 40 миллионов долларов в рамках этого предложения», — сказано в письме Инфантино.
Источники, выступающие против сделки с инвесторами, назвали предложение Инфантино по увеличению выплат «чистым подкупом».
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.