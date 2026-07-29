Источник: Инфантино пытается подкупить страны-члены ФИФА

«Решение о том, принимать это предложение или нет, полностью остается за вами. Если вы захотите принять его, пакет в размере 10 миллиардов долларов станет доступен с 1 января 2027 года, что ознаменует начало следующего этапа нашего совместного пути.



Если вы решите сохранить статус-кво и отклонить это предложение, мы по-прежнему готовы расширить программу по увеличению финансирования на 2,7 млрд долларов, как было заявлено ранее. В общей сложности во время предстоящего цикла, начинающегося с 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить до 40 миллионов долларов в рамках этого предложения», — сказано в письме Инфантино.