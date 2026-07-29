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Источник: Инфантино пытается подкупить страны-члены ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил национальным ассоциациям получить часть доходов от возможной продажи доли прав на чемпионат мира. Об этом сообщает The Times.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне стало известно, что Инфантино намерен продать часть прав на турнир внешним инвесторам, что вызвало недовольство европейских стран и разговоры о возможном бойкоте.

По информации источника, Инфантино предложил выплатить каждой из 211 ассоциаций ФИФА по 40 млн долларов в случае поддержки его инициативы. Общая сумма выплат превысит 8,4 млрд долларов. На принятие предложения у федераций есть 53 дня.

«Решение о том, принимать это предложение или нет, полностью остается за вами. Если вы захотите принять его, пакет в размере 10 миллиардов долларов станет доступен с 1 января 2027 года, что ознаменует начало следующего этапа нашего совместного пути.

Если вы решите сохранить статус-кво и отклонить это предложение, мы по-прежнему готовы расширить программу по увеличению финансирования на 2,7 млрд долларов, как было заявлено ранее. В общей сложности во время предстоящего цикла, начинающегося с 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член сможет получить до 40 миллионов долларов в рамках этого предложения», — сказано в письме Инфантино.

Источники, выступающие против сделки с инвесторами, назвали предложение Инфантино по увеличению выплат «чистым подкупом».

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.