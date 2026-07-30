Анчелотти: Бразилия проиграла ЧМ-2026 во время паузы на водопой

Норвежцы одержали победу благодаря дублю Эрлинга Холанда (79', 90'). У бразильцев единственный гол на 10-й добавленной минуте с пенальти забил Неймар.
«Думаю, что до паузы на водопой во втором тайме команда хорошо располагалась на поле. У нас была возможность забить с пенальти, был момент у Эндрика. Я изменил структуру команды после паузы на водопой — и мы потеряли контроль над игрой. Это моя самокритика.
Что-то изменилось. Мы немного потеряли контроль на флангах. С выходом Неймара на поле я думал о том, как вернуть контроль над игрой. Добавить больше качественных игроков в атаке, чтобы выиграть матч. Это часть решения. В матче на выбывание нужно принимать решения. Это как в игре против Японии. Иногда решения правильные, потому что результат оправдывает себя. Иногда решения очень плохие, потому что результат не оправдывает себя», — сказал Анчелотти.
Сборная Бразилии впервые с 1990 года не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Несмотря на это, Анчелотти продолжит работу с национальной командой — его соглашение c Бразильской конфедерацией футбола (CBF) действует до ЧМ-2030.
Следующие матчи сборная Бразилии сыграет в конце сентября. У команды Карло Анчелотти запланированы два товарищеских матча против сборной Австралии — 25 сентября в Таунсвилле и 29 сентября в Брисбене.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти