Анчелотти: Бразилия проиграла ЧМ-2026 во время паузы на водопой

«Думаю, что до паузы на водопой во втором тайме команда хорошо располагалась на поле. У нас была возможность забить с пенальти, был момент у Эндрика. Я изменил структуру команды после паузы на водопой — и мы потеряли контроль над игрой. Это моя самокритика.



Что-то изменилось. Мы немного потеряли контроль на флангах. С выходом Неймара на поле я думал о том, как вернуть контроль над игрой. Добавить больше качественных игроков в атаке, чтобы выиграть матч. Это часть решения. В матче на выбывание нужно принимать решения. Это как в игре против Японии. Иногда решения правильные, потому что результат оправдывает себя. Иногда решения очень плохие, потому что результат не оправдывает себя», — сказал Анчелотти.