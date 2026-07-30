«Футбол принадлежит народу». Блаттер осудил инициативу Инфантино

«Футбол не принадлежит ни отдельному человеку, ни какой‑либо организации — он принадлежит народу. Если ФИФА превратится в корпоративную структуру, ориентированную на получение прибыли, она утратит свою суть.

Чемпионат мира по футболу — не коммерческий актив в руках узкой группы руководителей, а часть культурного наследия мирового футбола. ФИФА должна выступать хранителем Кубка мира, а не его владельцем: в этом заключается принципиальная разница. Такой подход ни в коем случае нельзя менять. Выгода должна идти на развитие самой игры — от любительского футбола до соревнований высшего международного уровня, — а не доставаться сторонним инвесторам, заинтересованным лишь в прибыли», — сказал Блаттер.