«Футбол принадлежит народу». Блаттер осудил инициативу Инфантино

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.
Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства в ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.
«Футбол не принадлежит ни отдельному человеку, ни какой‑либо организации — он принадлежит народу. Если ФИФА превратится в корпоративную структуру, ориентированную на получение прибыли, она утратит свою суть.
Чемпионат мира по футболу — не коммерческий актив в руках узкой группы руководителей, а часть культурного наследия мирового футбола. ФИФА должна выступать хранителем Кубка мира, а не его владельцем: в этом заключается принципиальная разница. Такой подход ни в коем случае нельзя менять. Выгода должна идти на развитие самой игры — от любительского футбола до соревнований высшего международного уровня, — а не доставаться сторонним инвесторам, заинтересованным лишь в прибыли», — сказал Блаттер.
Йозеф Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год, после чего из-за коррупционного скандала ушел в отставку. Его место в 2016 году занял Инфантино, который впоследствии дважды переизбирался на пост главы ФИФА.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.