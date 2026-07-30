Жил на 100 евро и сдавал бутылки: как Дениз Ундав стал звездой ЧМ

Дениз Ундав родился 19 июля 1996 года в Фареле, недалеко от Бремена, и вырос в Ахиме. Его родители — езиды курдского происхождения: мать родом из Сирии, отец — из Турции. Они перебрались в Германию еще до его рождения, и Дениз никогда не был на родине предков. Футболом он заболел рано — в детстве начал играть за местный клуб TSV Achim, где его талант заметили уже в 11 лет. Тренер «Вердера» пригласил мальчика в академию после того, как увидел его на юношеском турнире.