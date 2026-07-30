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Жил на 100 евро и сдавал бутылки: как Дениз Ундав стал звездой ЧМ

Чемпионат мира 2026 года подарил Германии нового героя. Но мало кто знает, что 12 лет назад Дениз Ундав жил на 100 евро в месяц, работал на заводе и сдавал пустые бутылки.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дениз Ундав играет в «Штутгарте», за него заплатили 30 миллионов евро, а его имя знает вся Германия. А в свои 19 лет этот парень работал на заводе и экономил на еде, чтобы дотянуть до зарплаты. В нашей статье — история человека, который прошел путь от жизни на 100 евро в месяц до главной сцены мирового футбола.

Отчисление из «Вердера» и работа на заводе

Ундав в юности был отчислен из «Вердера», работал на заводе, но не бросил футбол.
Ундав в юности был отчислен из «Вердера», работал на заводе, но не бросил футбол. Источник: Соцсети

Дениз Ундав родился 19 июля 1996 года в Фареле, недалеко от Бремена, и вырос в Ахиме. Его родители — езиды курдского происхождения: мать родом из Сирии, отец — из Турции. Они перебрались в Германию еще до его рождения, и Дениз никогда не был на родине предков. Футболом он заболел рано — в детстве начал играть за местный клуб TSV Achim, где его талант заметили уже в 11 лет. Тренер «Вердера» пригласил мальчика в академию после того, как увидел его на юношеском турнире.

В академии «Вердера» Ундав провел пять лет. Но в 15 лет его отчислили. Причина оказалась жестокой и до обидного простой: он поздно вырос и был «слишком толстым». После «Вердера» он оказался в «Вайе» из шестого дивизиона, где провел два года в молодежных командах. Забивал около 30 голов за сезон, но предложений из клубов повыше не поступало. Ундав всерьез думал уйти из футбола и даже поделился этими мыслями с отцом и дядей.

В 19 лет он начал работать на заводе оператором производственного оборудования. Вставал в четыре утра, ехал на автобусе, потом шел пешком 45 минут. Домой возвращался в девять вечера, перехватив на бегу кебаб или лапшу, и сразу — на тренировку. И так каждый день.

100 евро в месяц, хлеб, капуста и сдача бутылок

В молодости Ундаву приходилось экономить на всем — даже на еде.
В молодости Ундаву приходилось экономить на всем — даже на еде. Источник: Соцсети

Когда Ундав перешел в «Хавелсе» из четвертого дивизиона, ему предложили стипендию и помощь с жильем, но жить все равно было не на что. За вычетом аренды и проезда у него оставалось 100 евро в месяц. Родители оплачивали аренду, но на еду денег почти не хватало.

Он вспоминал, как трудно было есть только тостовый хлеб и капустный салат две недели до зарплаты. Иногда, если месяц был удачным, добавлял майонез. Покупал бутилированную воду в начале месяца, а пустые бутылки не выбрасывал — сдавал их, чтобы получить залог. В «Хавелсе» он наконец получил шанс. За два сезона в основе он накопил 32 гола в 67 матчах. Его называли выдающимся талантом, но при этом довольно ленивым.

Прорыв в третьем дивизионе

В «Меппене» Ундав сбросил 10 килограммов и забил 17 голов за сезон.
В «Меппене» Ундав сбросил 10 килограммов и забил 17 голов за сезон. Источник: Соцсети

Летом 2018 года Ундав перешел в «Меппен» из третьей немецкой лиги. Сначала ничего не получалось: в дебютном сезоне он забил всего 6 мячей в 34 матчах. Но летом 2019-го тренер жестко взялся за него и посадил на диету.

Ундав признавался, что у него был лишний вес, он жил на фастфуде и не умел следить за питанием. За два месяца он похудел на десять килограммов. Важную роль в этих изменениях сыграла его девушка, позже ставшая его женой, Таня, с которой он познакомился еще в Ахиме.

Результат не заставил себя ждать: в сезоне 2019/20 он выдал 17 голов и 9 передач в 34 матчах. Хайлайтом того сезона стал гол с 50 метров на 12-й минуте матча с «Унтерхахингом». Он объяснил это просто: на видеоразборе заметил, что вратарь соперника обычно высоко располагается, и решил попробовать.

«Юнион», Бельгия и переезд в Англию

В «Юнионе» Ундав нашел свой клуб и стал лидером команды.
В «Юнионе» Ундав нашел свой клуб и стал лидером команды. Источник: Соцсети

Летом 2020 года Ундав перешел в бельгийский «Юнион» на правах свободного агента. Сначала было тяжело: переезд в разгар пандемии, жена осталась в Германии, он жил один в отеле и снова съезжал на фастфуд. Когда Таня переехала к нему, все наладилось.

На поле он засверкал. В первом же сезоне он с 17 голами помог «Юниону» впервые за 48 лет подняться в высшую лигу Бельгии. А в дебютном сезоне в элите оформил 25 голов и 10 передач. Его признали лучшим игроком сезона в Бельгии, и зимой 2022 года его подписал «Брайтон».

Но в Англии все пошло не по плану. Ундав почти всегда выходил только на замену и долго не забивал. Помогал ему адаптироваться Паскаль Гросс, который стал для него наставником. К концу сезона Ундав спрогрессировал — 5 голов в 8 заключительных матчах АПЛ, но оставаться в «Брайтоне» он не хотел.

«Штутгарт», Лига чемпионов и три гола на ЧМ-2026

Ундав стал главным открытием чемпионата мира по футболу 2026.
Ундав стал главным открытием чемпионата мира по футболу 2026. Источник: Соцсети

В 2023 году Ундав ушел в аренду в «Штутгарт». Вместе с Серу Гирасси они составили одну из самых результативных пар Бундеслиги: Ундав оформил 18 голов и 9 передач, а «Штутгарт» сенсационно занял второе место и вышел в Лигу чемпионов. Летом 2024-го «Штутгарт» выкупил его за рекордные для клуба 30 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Ундав забил 19 голов в Бундеслиге — второй результат в лиге после Харри Кейна. Всего за сезон у него 25 голов и 14 передач в 46 матчах. И следующим этапом стало участие на чемпионате мира.

На турнире он выходил на замену, но его эффективность поражала. Три гола и две передачи в 69 минутах — в среднем одно действие с голом каждые 13,8 минуты. Это лучше, чем у Месси, Мбаппе и Холанда. Он стал главным открытием чемпионата, доказав, что путь от завода и 100 евро в месяц до героя сборной Германии — возможен.

Дениз Ундав из парня, который сдавал бутылки, чтобы купить еду, вырос до игрока, который забивает на чемпионате мира. Его не взяли в основной состав «Вердера» в 15 лет, но в 29 лет он стал героем национальной сборной. Его история — лучшее доказательство того, что даже самый трудный путь может привести на вершину, если не сдаваться.