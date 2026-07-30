«Мы страдали». Барко вспомнил о поражении Аргентины в финале ЧМ

Футболист также ответил на вопрос о том, насколько его расстроило то, что Лионель Месси не сумел выиграть второй чемпионат мира подряд. По словам аргентинца, он спокойно относится к произошедшему, подчеркнув, что подобные результаты являются частью футбола.