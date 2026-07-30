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Хайберниан
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«Мы страдали». Барко вспомнил о поражении Аргентины в финале ЧМ

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года стало для него тяжелым ударом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
39

«Конечно, нам было тяжело. После финала оставались непростые эмоции. Но футбол таков. Это всего лишь футбольный матч, все нормально», — сказал Барко в интервью «Матч ТВ».

Футболист также ответил на вопрос о том, насколько его расстроило то, что Лионель Месси не сумел выиграть второй чемпионат мира подряд. По словам аргентинца, он спокойно относится к произошедшему, подчеркнув, что подобные результаты являются частью футбола.

Финальный матч чемпионата мира состоялся 19 июля. Сборная Аргентины уступила Испании в дополнительное время со счетом 0:1 и не смогла защитить титул чемпионов мира. Победу испанской команде принес гол Феррана Торреса.

В первом туре нового сезона Российской Премьер-лиги «Спартак» обыграл «Родину» со счетом 3:0. Во втором туре московская команда сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти