Анчелотти прокомментировал конфликт между ФИФА и УЕФА о ЧМ

«Чемпионат мира принадлежит болельщикам, людям — всем народам мира. Я думаю, это поистине прекрасный момент. Я надеюсь, что ни УЕФА, ни ФИФА не испортят этот праздник для всего мира», — приводит слова Анчелотти SNTV.