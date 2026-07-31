Анчелотти прокомментировал конфликт между ФИФА и УЕФА о ЧМ

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.
Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства в ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.
«Чемпионат мира принадлежит болельщикам, людям — всем народам мира. Я думаю, это поистине прекрасный момент. Я надеюсь, что ни УЕФА, ни ФИФА не испортят этот праздник для всего мира», — приводит слова Анчелотти SNTV.
30 июля УЕФА и все 55 национальных ассоциаций организации единогласно проголосовали за бойкот всех турниров ФИФА, включая мужские и женские чемпионаты мира. Ранее против инициативы Инфантино также выступила КОНКАКАФ.