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Совет Европы: решение УЕФА о бойкоте ЧМ не связано с футболом

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе считает, что конфликт между УЕФА и ФИФА касается не футбола, а системы регулирования деятельности международной организации. Об этом сообщает издание Politico.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA

«Это не футбольная история. Это история о правилах. О том, кто их пишет. О том, применяются ли они. И о том, кто может их менять», — сказал Берсе.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.

Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.

Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ также выступила против инициативы и сообщила, что к возможному бойкоту могут присоединиться команды Южной Америки.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.