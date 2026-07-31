УЕФА может запустить собственный ЧМ на фоне конфликта с ФИФА

По информации источника, концепция Глобальной лиги наций (Global Nations League) была разработана еще в 2017 году после перехода Джанни Инфантино из УЕФА в ФИФА, однако так и не была реализована. Этому помешало создание клубного чемпионата мира ФИФА, который был запущен в 2025 году.