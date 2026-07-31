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УЕФА может запустить собственный ЧМ на фоне конфликта с ФИФА

УЕФА подготовил проект международного турнира, который может стать альтернативой чемпионату мира в случае обострения конфликта с ФИФА. Об этом сообщает Sky Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, концепция Глобальной лиги наций (Global Nations League) была разработана еще в 2017 году после перехода Джанни Инфантино из УЕФА в ФИФА, однако так и не была реализована. Этому помешало создание клубного чемпионата мира ФИФА, который был запущен в 2025 году.

Согласно проекту турнира, 56 национальных команд распределяются по семи дивизионам по восемь сборных в каждом на основе рейтинга ФИФА. В каждый дивизион войдут три европейские команды, две южноамериканские, а также по одной сборной от Африки, Азии и Северной Америки. Океания должна быть представлена на турнире только одной сборной.

Внутри каждого дивизиона планировалось проводить мини-турнир по системе плей-офф, начиная с четвертьфинала. Мри этом игры должны были проводиться в разных странах. Победители мини-турниров в каждом из семи дивизионов выходили бы в финальный этап соревнований, где определялся бы итоговый чемпион.

В итоге этот формат лег в основу Лиги наций, которую УЕФА запустил в 2018 году. На фоне обострения конфликта с ФИФА, организация может предпринять новую попытку запустить Глобальную лигу наций.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.

Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.

Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ также выступила против инициативы организации и сообщила, что к возможному бойкоту могут присоединиться команды Южной Америки.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.