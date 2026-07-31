Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Родина
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.32
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
завершен
Колрейн
0
:
ХИК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
3
:
Алюминий
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
4
:
Малишево
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брага
4
:
Железничар Пн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сутьеска
1
:
МЛ Витебск
2
П1
X
П2

Азия поддержала протест против планов ФИФА по продаже прав на ЧМ

Азиатская конфедерация футбола (АФК) выступила против планов президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже доли в коммерческих правах на чемпионат мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль-Халифа обратился к 47 членам конфедерации с письмом, в котором раскритиковал действия руководства ФИФА.

«АФК с большой обеспокоенностью и разочарованием отмечает, что ФИФА ни на одном этапе не консультировалась с нами до публичного объявления этой инициативы. Более того, конфедерация не получила никакого детального анализа ее управленческих, финансовых или юридических аспектов, а также возможных последствий. Это совершенно неприемлемо.

Кроме того, АФК глубоко обеспокоена тем, что односторонние действия ФИФА, по всей видимости, подрывают сами основы континентального футбола, которые строятся на солидарности, сотрудничестве и прозрачности. Более того, подобная инициатива не сможет быть успешной без поддержки всех конфедераций, а в настоящий момент такой поддержки нет.

AFC твердо убеждена, что необходимо предоставить достаточное время для всесторонней оценки инициативы, включая надлежащую юридическую и управленческую экспертизу, содержательные консультации и тщательное рассмотрение ее долгосрочных последствий.

Прежде всего, необходимо, чтобы соответствующие органы ФИФА были вовлечены в процесс принятия решений и чтобы данный вопрос на всех этапах рассматривался в строгом соответствии с Уставом ФИФА и высочайшими стандартами этики и корпоративного управления», — написал Аль-Халифа.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.

Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от Инфантино.

Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ также выступила против инициативы организации и сообщила, что к возможному бойкоту могут присоединиться команды Южной Америки.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.