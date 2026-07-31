Азия поддержала протест против планов ФИФА по продаже прав на ЧМ

Президент АФК Салман бин Ибрагим Аль-Халифа обратился к 47 членам конфедерации с письмом, в котором раскритиковал действия руководства ФИФА.
«АФК с большой обеспокоенностью и разочарованием отмечает, что ФИФА ни на одном этапе не консультировалась с нами до публичного объявления этой инициативы. Более того, конфедерация не получила никакого детального анализа ее управленческих, финансовых или юридических аспектов, а также возможных последствий. Это совершенно неприемлемо.
Кроме того, АФК глубоко обеспокоена тем, что односторонние действия ФИФА, по всей видимости, подрывают сами основы континентального футбола, которые строятся на солидарности, сотрудничестве и прозрачности. Более того, подобная инициатива не сможет быть успешной без поддержки всех конфедераций, а в настоящий момент такой поддержки нет.
AFC твердо убеждена, что необходимо предоставить достаточное время для всесторонней оценки инициативы, включая надлежащую юридическую и управленческую экспертизу, содержательные консультации и тщательное рассмотрение ее долгосрочных последствий.
Прежде всего, необходимо, чтобы соответствующие органы ФИФА были вовлечены в процесс принятия решений и чтобы данный вопрос на всех этапах рассматривался в строгом соответствии с Уставом ФИФА и высочайшими стандартами этики и корпоративного управления», — написал Аль-Халифа.
Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.
Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от Инфантино.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.