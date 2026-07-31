Азия поддержала протест против планов ФИФА по продаже прав на ЧМ

«АФК с большой обеспокоенностью и разочарованием отмечает, что ФИФА ни на одном этапе не консультировалась с нами до публичного объявления этой инициативы. Более того, конфедерация не получила никакого детального анализа ее управленческих, финансовых или юридических аспектов, а также возможных последствий. Это совершенно неприемлемо.



Кроме того, АФК глубоко обеспокоена тем, что односторонние действия ФИФА, по всей видимости, подрывают сами основы континентального футбола, которые строятся на солидарности, сотрудничестве и прозрачности. Более того, подобная инициатива не сможет быть успешной без поддержки всех конфедераций, а в настоящий момент такой поддержки нет.



AFC твердо убеждена, что необходимо предоставить достаточное время для всесторонней оценки инициативы, включая надлежащую юридическую и управленческую экспертизу, содержательные консультации и тщательное рассмотрение ее долгосрочных последствий.



Прежде всего, необходимо, чтобы соответствующие органы ФИФА были вовлечены в процесс принятия решений и чтобы данный вопрос на всех этапах рассматривался в строгом соответствии с Уставом ФИФА и высочайшими стандартами этики и корпоративного управления», — написал Аль-Халифа.