Палмер признался, что уснул во время матча Англия — Мексика

Коул Палмер признался, что матч ⅛ финала против Мексики досмотреть не смог, уснув в перерыве.
24-летний хавбек неожиданно для многих не был включен главным тренером Томасом Тухелем в состав из 26 футболистов на турнир в Северной Америке. По словам Палмера, после тяжелого сезона, омраченного травмами, он воспользовался вынужденным отпуском, чтобы отдохнуть и поддержать национальную команду.
«Конечно, я был в отпуске, а из-за разницы во времени матчи в Америке начинались очень поздно. Поэтому было непросто, но я смотрел игры», — сказал Палмер во время предсезонного турне «Челси» по Австралии.
Отвечая на вопрос, удалось ли ему посмотреть встречу с Мексикой, полузащитник с улыбкой признался: «Да, но в перерыве я уснул».
Матч ⅛ финала между Англией и Мексикой начался в 2 часа ночи по британскому времени после часовой задержки, вызванной непогодой. Англичане, оставшись вдесятером, одержали победу со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал. Впоследствии команда дошла до полуфинала, где уступила сборной Аргентины.
Палмер также заявил, что отсутствие в заявке на чемпионат мира станет для него дополнительной мотивацией. «Когда тебе говорят, что ты недостаточно хорош, чтобы попасть в состав, это заставляет работать еще усерднее», — отметил футболист.
В настоящее время Палмер готовится к новому сезону в составе «Челси», который в межсезонье возглавил Хаби Алонсо.
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
75′
15
Дэн Берн
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
25
Джед Спенс
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти