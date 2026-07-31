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Палмер признался, что уснул во время матча Англия — Мексика

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал, как следил за выступлением сборной Англии на чемпионате мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Коул Палмер признался, что матч ⅛ финала против Мексики досмотреть не смог, уснув в перерыве.

24-летний хавбек неожиданно для многих не был включен главным тренером Томасом Тухелем в состав из 26 футболистов на турнир в Северной Америке. По словам Палмера, после тяжелого сезона, омраченного травмами, он воспользовался вынужденным отпуском, чтобы отдохнуть и поддержать национальную команду.

«Конечно, я был в отпуске, а из-за разницы во времени матчи в Америке начинались очень поздно. Поэтому было непросто, но я смотрел игры», — сказал Палмер во время предсезонного турне «Челси» по Австралии.

Отвечая на вопрос, удалось ли ему посмотреть встречу с Мексикой, полузащитник с улыбкой признался: «Да, но в перерыве я уснул».

Матч ⅛ финала между Англией и Мексикой начался в 2 часа ночи по британскому времени после часовой задержки, вызванной непогодой. Англичане, оставшись вдесятером, одержали победу со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал. Впоследствии команда дошла до полуфинала, где уступила сборной Аргентины.

Палмер также заявил, что отсутствие в заявке на чемпионат мира станет для него дополнительной мотивацией. «Когда тебе говорят, что ты недостаточно хорош, чтобы попасть в состав, это заставляет работать еще усерднее», — отметил футболист.

В настоящее время Палмер готовится к новому сезону в составе «Челси», который в межсезонье возглавил Хаби Алонсо.

Мексика
2:3
Первый тайм: 1:2
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Англия
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
Англия
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
75′
15
Дэн Берн
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
25
Джед Спенс
Статистика
Мексика
Англия
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
5
5
Угловые
12
2
Фолы
14
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти