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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Рэпер Баста записал песню про ростовский СКА (видео)

«Красно-синий — самый сильный».

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Источник: РИА "Новости"

Музыкант Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, показал песню, написанную про ростовский СКА.

Баста и раньше поддерживал вторую ростовскую команду, сообщалось, что он может возглавить проект по возрождению СКА.

«Этот трек посвящается легендарному СКА Ростов. Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждет много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди!» — написал Вакуленко в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все средства от реализации этого трека будет направлены на развитие детской футбольной школы СКА.

Ростовский СКА сейчас выступает во втором дивизионе. После 10 матчей команда занимает 8-е место в зоне «Юг».

Андрей Санталов

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