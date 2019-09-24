Рэпер Баста записал песню про ростовский СКА (видео)

Баста и раньше поддерживал вторую ростовскую команду, сообщалось, что он может возглавить проект по возрождению СКА.



«Этот трек посвящается легендарному СКА Ростов. Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждет много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди!» — написал Вакуленко в инстаграме.