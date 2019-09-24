Рэпер Баста записал песню про ростовский СКА (видео)
«Красно-синий — самый сильный».
«Красно-синий — самый сильный».
Музыкант Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, показал песню, написанную про ростовский СКА.
Баста и раньше поддерживал вторую ростовскую команду, сообщалось, что он может возглавить проект по возрождению СКА.
«Этот трек посвящается легендарному СКА Ростов. Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждет много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди!» — написал Вакуленко в инстаграме.
Все средства от реализации этого трека будет направлены на развитие детской футбольной школы СКА.
Ростовский СКА сейчас выступает во втором дивизионе. После 10 матчей команда занимает 8-е место в зоне «Юг».
Андрей Санталов