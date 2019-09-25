Футболист помешал пенальтисту вертушкой из карате (видео)

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о забавном эпизоде в матче Любительской футбольной лиги Москвы (ЛФЛ Юго-Восток). Судья в этой игре назначил пенальти, и перед самым ударом один из футболистов пытался смутить соперника приемом из карате.



«Такой кунгфуйни я еще не видел в футболе», — подписал видео Шнякин.