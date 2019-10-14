Кантона снялся в новом фильме (видео)
Эрик сыграл полицейского.
Эрик сыграл полицейского.
Знаменитый в прошлом футболист Эрик Кантона добавил в свою фильмографию еще один фильм. 53-летний француз сыграл полицейского, преследующего серийного убийцу в картине «Коммивояжер».
Фильм «Коммивояжер» сняла режиссер Стефани Мюра.
У Кантона уже более 20 работ в кино, одним из самых известных фильмов с его участием является «В поисках Эрика» Кена Лоуча.
Напомним, недавно, Кантона получил награду президента УЕФА за благотворительность и произнес в ответ загадочную речь.
Андрей Санталов.