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22:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Кантона снялся в новом фильме (видео)

Эрик сыграл полицейского.

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Источник: AFP 2019

Знаменитый в прошлом футболист Эрик Кантона добавил в свою фильмографию еще один фильм. 53-летний француз сыграл полицейского, преследующего серийного убийцу в картине «Коммивояжер».

Во время загрузки произошла ошибка.


Фильм «Коммивояжер» сняла режиссер Стефани Мюра.

У Кантона уже более 20 работ в кино, одним из самых известных фильмов с его участием является «В поисках Эрика» Кена Лоуча.

Напомним, недавно, Кантона получил награду президента УЕФА за благотворительность и произнес в ответ загадочную речь.

Андрей Санталов.

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