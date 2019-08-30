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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Люди станут бессмертными». Загадочная речь Кантона на вечере УЕФА (видео)

Король Эрик опять всех удивил.

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Источник: РИА "Новости"

Знаменитый в прошлом французский футболист Эрик Кантона по ходу жеребьевки Лиги чемпионов получил награду президента УЕФА за благотворительность.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» вышел на сцену и произнес речь, в которой удивил не только сидящих в зале Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Кантона в самом начале процитировал «Короля Лира» Уильяма Шекспира и заговорил о бессмертии в будущем.

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«Как мухам дети в шутку, нам боги любят крылья обрывать. Вскоре наука не только замедлит старение клеток, но и позволит им всегда обновляться. Таким образом, мы станем бессмертны. Только происшествия, преступления и войны будут убивать нас. К сожалению, преступлений и войн будет только больше. Я люблю футбол. Спасибо», — заявил Кантона изумленной аудитории.

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Андрей Санталов

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