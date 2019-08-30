«Люди станут бессмертными». Загадочная речь Кантона на вечере УЕФА (видео)

Знаменитый в прошлом французский футболист Эрик Кантона по ходу жеребьевки Лиги чемпионов получил награду президента УЕФА за благотворительность. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» вышел на сцену и произнес речь, в которой удивил не только сидящих в зале Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Кантона в самом начале процитировал «Короля Лира» Уильяма Шекспира и заговорил о бессмертии в будущем.

«Как мухам дети в шутку, нам боги любят крылья обрывать. Вскоре наука не только замедлит старение клеток, но и позволит им всегда обновляться. Таким образом, мы станем бессмертны. Только происшествия, преступления и войны будут убивать нас. К сожалению, преступлений и войн будет только больше. Я люблю футбол. Спасибо», — заявил Кантона изумленной аудитории.