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11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси поборется с Неймаром за первый трофей в сборной: анонс финала Кубка Америки

Аргентина против Бразилии.

Аргентина
Бразилия
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Источник: AP 2021

Сборная Аргентины уверенно прошла групповой этап Кубка Америки (была всего одна ничья с Чили), разгромила Эквадор в ¼ финала, а вот с Колумбией в полуфинале пришлось помучиться. Игровое преимущество в основное время не привело к победе, все решилось в серии пенальти. Там героем стал вратарь Эмилиано Мартинес, заставивший нервничать колумбийцев. По игре нынешняя сборная Аргентины прежде всего стремится не пропустить, и с таким вратарем из АПЛ это ей часто удается (3 сухих матча из 6 на турнире). Впереди же за голы, как и всегда, отвечает Месси, и Лео на этом Кубке Америки в огне: 4 гола, 5 передач и 19 голевых моментов. В серии пенальти с Колумбией он также отличился.

Бразилия — действующий чемпион Копа Америка, и ей выпал шанс выиграть турнир два раза подряд. Удивительно, но при тренере Тите сборная еще ни разу не проиграла на Кубке Америки — 12 матчей без поражений (повторение национального рекорда). В группе у Бразилии проблемы были только с Колумбией — Каземиро забил решающий гол на 10-й добавленной минуте в конце встречи. В плей-офф — скромные по счету (1:0), но уверенные по игре победы над Чили и Перу. Здесь тоже велика роль лидера сборной: Неймар ведет команду за собой, именно он организовал решающий гол в полуфинале. Всего у Неймара 2 гола, 3 передачи и 17 созданных моментов на турнире.

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Месси на этом Кубке Америки побил рекорд Маскерано по матчам за сборную — сейчас у него 150 игр и 76 голов (рекорд по голам он побил уже давно). Кто помогает Лео в этот раз в Аргентине? В атаке есть свежий чемпион Италии Лаутаро (забил в трех последних матчах) и Папу Гомес, еще недавно зажигавший в «Аталанте». В центре поля игру контролируют Паредес и де Пауль, а вот Отаменди в центре защиты выглядит не самым надежным вариантом. У Бразилии с защитой полный порядок, тут Маркиньос и Тиаго Силва, на воротах Эдерсон из «Ман Сити». В центре отличная пара опорников Каземиро — Фред, Неймар по традиции в роли свободного художника, а форварда исполняет Ришарлисон. Габриэла Жезуса не будет, он продолжает отбывать дисквалификацию за отчаянный прыжок ногой в плечо сопернику. Может его подменить и Фирмино.

Месси выиграл 10 чемпионатов Испании и 4 Лиги чемпионов, но пока ни одного трофея за взрослую сборную Аргентины (Олимпиада-2008 не в счет). Нынешний турнир — 10-й для Лео и один из лучших в его карьере. Только на Кубке Америки-2016 он забивал больше голов, чем сейчас (5). Неймар из-за травмы пропустил победную для Бразилии Копу в 2019-м и также очень хочет впервые победить со сборной. Финал пройдет на «Маракане» и станет первым матчем на этом турнире со зрителями — на трибунах будет 7800 болельщиков (10% от вместимости стадиона). У матчей Бразилии и Аргентины богатая история, в 2019-м пентакампеоны выбили Месси и Ко в полуфинале, а в 2007-м разгромили их 3:0 в финале. Но здесь исход может быть абсолютно любой. Обе команды достаточно прагматичные, не стремятся владеть мячом и доминировать весь матч, когда ведут в счете. Поэтому предположим, что нас ждет осторожный футбол. БК Winline на тотал меньше 2 дает коэффициент 1,84.

Андрей Санталов

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