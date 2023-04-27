Сообщения о ссоре Роналду и Джорджины подтвердились

На правах анонимности он рассказал, что пара поссорилась во время поездки в Нью-Йорк месяц назад.

«Джорджина села в самолет в полной ярости на Криштиану и ни с кем не поздоровалась. Между тем, он был очень корректен со всем экипажем, но они не разговаривали друг с другом все часы полета», — рассказал он.

Журналистка Джованна Гонсалес в эфире португальского телешоу Socialité также подтвердила проблемы в отношениях у Роналду и Джорджины, заявив, что пара находится на гране разрыва.

«Причин для расставания много. Им будет сложно преодолеть кризис, потому что слишком многое нужно изменить. Одну сторону раздражает то, что делает другая. Они не могут найти точки соприкосновения», — сказала Гонсалес.

Гонсалес утверждает, что в отношениях пары накопилось слишком много тяжелых проблем. В частности, звездному португальцу не нравится, что Джорджина проводит все больше времени в Эр-Рияде вдали от семьи.