Футболист Мбаппе — самый высокооплачиваемый спортсмен мира до 25 лет

Нападающий французского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира в возрасте до 25 лет. Согласно данным журнала Forbes, годовой доход француза составляет 110 миллионов долларов.

Второе место в рейтинге занимает квотербек команды Национальной футбольной лиги «Аризона Кардиналс» Кайлер Мюррей, зарабатывающий 70,5 миллиона долларов в год. Третье место занимает пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен с годовым доходом 64 миллиона долларов. На четвертом месте располагается нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с доходом 52 миллиона долларов в год, на пятом месте — баскетболист клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич с доходом 47,2 миллиона долларов в год.