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14:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Мбаппе — самый высокооплачиваемый спортсмен мира до 25 лет

Спортсмен занял первое место в рейтинге Forbes.

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Источник: Reuters

Нападающий французского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе назван самым высокооплачиваемым спортсменом мира в возрасте до 25 лет. Согласно данным журнала Forbes, годовой доход француза составляет 110 миллионов долларов.

Второе место в рейтинге занимает квотербек команды Национальной футбольной лиги «Аризона Кардиналс» Кайлер Мюррей, зарабатывающий 70,5 миллиона долларов в год. Третье место занимает пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен с годовым доходом 64 миллиона долларов. На четвертом месте располагается нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с доходом 52 миллиона долларов в год, на пятом месте — баскетболист клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич с доходом 47,2 миллиона долларов в год.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел за «ПСЖ» 40 матчей, забил 38 голов и сделал 9 результативных передач.

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