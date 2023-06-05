Бывший футболист «Реала» может продолжить карьеру в России

Имена клубов не уточняются. Сообщается, что зарплата футболиста в случае перехода может составить около двух миллионов евро. Сам 26-летний испанец не против переезда в Россию. По информации Transfermarkt, трансфер футболиста может обойтись российскому клубу в 7 млн евро.

Альваро Фидальго является воспитанником мадридского «Реала». Он был капитаном второй команды клуба «Кастильи», за которую провел 91 матч, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. В сезоне 2018/19 Фидальго провел один матч за первую команду «Реала». Систему мадридского клуба футболист покинул в 2020 году.