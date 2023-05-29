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14:43 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» хочет выкупить Пиняева за 600 млн рублей

«Зенит» хочет выкупить полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Чемпионы России хотят выкупить 18-летнего футболиста за 600 млн рублей (7 млн евро) — именно такая сумма прописана в качестве отступных в его контракте с «Локомотивом».

«Локомотив» не намерен расставаться с молодыми талантом и сам Пиняев не намерен покидать московский клуб. Футболист готов покинуть «Локомотив» только ради перехода в европейский клуб.

Пиняев перешел в «Локомотив» минувшей зимой из самарских «Крыльев Советов». Сумма трансфера составила 235 млн рублей. За «Локомотив» Пиняев провел 11 матчей и забил один мяч.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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