«Зенит» хочет выкупить Пиняева за 600 млн рублей
«Зенит» хочет выкупить полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
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«Зенит» хочет выкупить полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Чемпионы России хотят выкупить 18-летнего футболиста за 600 млн рублей (7 млн евро) — именно такая сумма прописана в качестве отступных в его контракте с «Локомотивом».
«Локомотив» не намерен расставаться с молодыми талантом и сам Пиняев не намерен покидать московский клуб. Футболист готов покинуть «Локомотив» только ради перехода в европейский клуб.
Пиняев перешел в «Локомотив» минувшей зимой из самарских «Крыльев Советов». Сумма трансфера составила 235 млн рублей. За «Локомотив» Пиняев провел 11 матчей и забил один мяч.
«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.