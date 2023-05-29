«Зенит» хочет выкупить Пиняева за 600 млн рублей

Чемпионы России хотят выкупить 18-летнего футболиста за 600 млн рублей (7 млн евро) — именно такая сумма прописана в качестве отступных в его контракте с «Локомотивом».

«Локомотив» не намерен расставаться с молодыми талантом и сам Пиняев не намерен покидать московский клуб. Футболист готов покинуть «Локомотив» только ради перехода в европейский клуб.

Пиняев перешел в «Локомотив» минувшей зимой из самарских «Крыльев Советов». Сумма трансфера составила 235 млн рублей. За «Локомотив» Пиняев провел 11 матчей и забил один мяч.