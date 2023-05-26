Игрок «Зенита» Малком отреагировал на слухи о переговорах с «ПСЖ»
Бразильский футболист подтвердил интерес со стороны «ПСЖ», но готов остаться в «Зените».
Бразильский футболист подтвердил интерес со стороны «ПСЖ», но готов остаться в «Зените».
«Со стороны “ПСЖ” был интерес, шли переговоры, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Но я буду продолжать работать. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Если ничего не произойдет, то я буду счастлив остаться в “Зените”.
Продолжится ли диалог? Я не знаю. Забота о моем будущем — это работа моего агента. Я сосредоточен только на футболе. Связка в атаке Мбаппе — Малком? Понятно, что это было бы неплохо, но в первую очередь я думаю о своих нынешних партнерах по команде, потому что они тоже крутые», — приводит слова Малкома Onze Mondial.
Малком в этом сезоне забил 23 гола и отдал 7 результативных передач в 27 матчах Российской Премьер-лиги. Он в составе сине-бело-голубых досрочно оформил пятое подряд чемпионство в РПЛ.