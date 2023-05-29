«Зенит» находится в поисках нового вратаря

По информации источника, чемпионы России находятся в поиске вратаря, который хорошо играет ногами. Главной целью питерцев является вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев, в котором клуб видит замену 36-летнему вратарю Михаилу Кержакову.

Ранее сообщалось, что Ломаев является одним из шести игроков «Крыльев», которые покинут клуб по окончании сезона. Отступные за 24-летнего вратаря составляют 120 млн рублей.

В нынешнем сезоне Ломаев провел за «Крылья» 28 матчей, пропустил 41 мяч и пять раз оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с самарцами рассчитан до 2025 года.