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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» находится в поисках нового вратаря

«Зенит» интересуется вратарем «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, чемпионы России находятся в поиске вратаря, который хорошо играет ногами. Главной целью питерцев является вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев, в котором клуб видит замену 36-летнему вратарю Михаилу Кержакову.

Ранее сообщалось, что Ломаев является одним из шести игроков «Крыльев», которые покинут клуб по окончании сезона. Отступные за 24-летнего вратаря составляют 120 млн рублей.

В нынешнем сезоне Ломаев провел за «Крылья» 28 матчей, пропустил 41 мяч и пять раз оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с самарцами рассчитан до 2025 года.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ за тур до конца чемпионата и находятся в зоне стыковых матчей.

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