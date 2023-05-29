«Зенит» находится в поисках нового вратаря
«Зенит» интересуется вратарем «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
«Зенит» интересуется вратарем «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, чемпионы России находятся в поиске вратаря, который хорошо играет ногами. Главной целью питерцев является вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев, в котором клуб видит замену 36-летнему вратарю Михаилу Кержакову.
Ранее сообщалось, что Ломаев является одним из шести игроков «Крыльев», которые покинут клуб по окончании сезона. Отступные за 24-летнего вратаря составляют 120 млн рублей.
В нынешнем сезоне Ломаев провел за «Крылья» 28 матчей, пропустил 41 мяч и пять раз оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с самарцами рассчитан до 2025 года.
«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ за тур до конца чемпионата и находятся в зоне стыковых матчей.