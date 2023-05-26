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18:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Комментатор Уткин высмеял слова гендиректора «Зенита» о Лиге чемпионов

Василий Уткин отреагировал на слова генерального директора клуба Александра Медведева.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на высказывание генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева о том, что сине-бело-голубые могли бы составить серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов, если бы были допущены к участию в ней.

«Александр Иванович Медведев рассказал, что у него нет cомнений — “Зенит” образца нынешнего года “cоcтавил бы cерьезную конкуренцию в Лиге чемпионов”. Вот ведь как хорошо в этой Лиге не играть — команда cразу начинает прогреccировать. И отлично получается, когда на глазок-то!

Только зачем cебя cдерживать? “Cерьезная конкуренция”… Надо cразу говорить: да cегодняшний “Зенит” мог бы и в полуфинале cыграть! Нет сомнений. У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших. В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

«Зенит» досрочно выиграл Российскую Премьер-лигу. Это пятое подряд чемпионство для команды из Санкт-Петербурга, но клуб второй год подряд не сможет выступить в еврокубках, как и другие российские команды, из-за запрета со стороны УЕФА и ФИФА.

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 Комментатор Уткин высмеял слова гендиректора «Зенита» о Лиге чемпионов
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