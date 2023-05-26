Комментатор Уткин высмеял слова гендиректора «Зенита» о Лиге чемпионов

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на высказывание генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева о том, что сине-бело-голубые могли бы составить серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов, если бы были допущены к участию в ней.

«Александр Иванович Медведев рассказал, что у него нет cомнений — “Зенит” образца нынешнего года “cоcтавил бы cерьезную конкуренцию в Лиге чемпионов”. Вот ведь как хорошо в этой Лиге не играть — команда cразу начинает прогреccировать. И отлично получается, когда на глазок-то!



Только зачем cебя cдерживать? “Cерьезная конкуренция”… Надо cразу говорить: да cегодняшний “Зенит” мог бы и в полуфинале cыграть! Нет сомнений. У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших. В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», — написал Уткин в своем Telegram-канале.