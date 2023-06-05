Стала известна дата операции бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова
Операция пройдет 7 июня.
Операция пройдет 7 июня.
Член комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи сообщил корреспонденту «Спорт-Экспресс» о состоянии Юрия Гаврилова после перенесенного инсульта.
«Операция пройдет в среду. После нее он будет восстанавливаться в больнице. Сейчас Юрий Васильевич ходит по палате, но говорит тяжело. Динамика хорошая», — сказал Хаджи.
Ранее сообщалось, что 70-летний Гаврилов попал в реанимацию. Позже стало известно, что он перенес инсульт. Ему предстоит операция на сонной артерии