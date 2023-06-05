Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Зарубежный
4.06
Рома
Специя
21
Футбол. Зарубежный
4.06
Милан
Верона
31
Футбол. Зарубежный
4.06
Вальядолид
Хетафе
00
Все события
14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна дата операции бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова

Операция пройдет 7 июня.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Член комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи сообщил корреспонденту «Спорт-Экспресс» о состоянии Юрия Гаврилова после перенесенного инсульта.

«Операция пройдет в среду. После нее он будет восстанавливаться в больнице. Сейчас Юрий Васильевич ходит по палате, но говорит тяжело. Динамика хорошая», — сказал Хаджи.

Ранее сообщалось, что 70-летний Гаврилов попал в реанимацию. Позже стало известно, что он перенес инсульт. Ему предстоит операция на сонной артерии

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хэмилтон ужинал с Шакирой после Гран-при Испании
Футболист ЦСКА Кучаев женился на известной фигуристке
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь