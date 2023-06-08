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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

В Южной Америке забили победный гол со своей половины поля

Чилийский клуб «Аудакс Итальяно» на выезде обыграл боливийскую «Блумингу» (2:1) в пятом туре группового этапа Южноамериканского кубка (Копа Судамерикана) — второго по силе клубного турнира Южной Америки.

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Источник: AFP 2022

В первые полчаса игры команды обменялись забитыми мячами. На 38-й минуте полузащитник гостей Матиас Сепульведа оформил дубль, забив гол со своей половины поля. 24-летний чилиец подобрал мяч после потери хозяев и пробил из центрального круга по воротам «Блуминги». Мяч приземлился точно за шиворот вратарю хозяев Браулио Ураезане.

В итоге гол Сепульведы стал победным в этом матче. Благодаря победе «Аудакс Итальяно» гарантировал себе второе место в группе и выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка.

В нынешнем сезоне Сепульвада провел за «Аудакс Итальяно» 22 матча, в которых забил пять мячей. Три из них чилиец забил в нынешнем розыгрыше Южноамериканского кубка.

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