В Южной Америке забили победный гол со своей половины поля

В первые полчаса игры команды обменялись забитыми мячами. На 38-й минуте полузащитник гостей Матиас Сепульведа оформил дубль, забив гол со своей половины поля. 24-летний чилиец подобрал мяч после потери хозяев и пробил из центрального круга по воротам «Блуминги». Мяч приземлился точно за шиворот вратарю хозяев Браулио Ураезане.

В итоге гол Сепульведы стал победным в этом матче. Благодаря победе «Аудакс Итальяно» гарантировал себе второе место в группе и выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка.