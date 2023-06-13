Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш остался без клуба

Контракт 32-летнего нападающего из Кабо-Верде с турецким клубом «Хатайспор» истек по окончании сезона, и футболист покинул клуб на правах свободного агента. Зе Луиш провел за «Хатайспор» 14 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. В феврале после землетрясения в Турции его команда снялась с чемпионата.

Зе Луиш провел шесть сезонов в РПЛ, выступая за московские «Спартак» (2015−2019) и «Локомотив» (2020−2022). Нападающий сыграл 97 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 21 результативную передачу.