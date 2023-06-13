Болельщика ЦСКА зарезали на улице после финала Лиги чемпионов

40-летний мужчина прибыл в Турцию по рабочим делам и в ходе поездки планировал посетить на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0). После игры Нечипорчук в компании своих друзей отправился отдыхать. Ранним утром следующего дня россиянин возвращался в отель, чтобы собрать вещи и улететь обратно в Москву.

В 8:30 по местному времени недалеко от отеля на Нечипорчука напали четыре человека, которые попытались отобрать у него телефон. Россиянин оказал сопротивление, в ответ на которое ему был нанесен удар ножом в область сердца. Нападение было запечатлено камерой видеонабюдения.

За происходящим наблюдали прохожие, однако никто не решился вмешаться в конфликт. После того, как нападавшие убежали с места преступления, местные жители вызывали россиянину скорую помощь. Нечипорчук скончался в одной из стамбульских больниц — у него остались жена и двухлетняя дочь.