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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщика ЦСКА зарезали на улице после финала Лиги чемпионов

В Стамбуле был убит болельщик ЦСКА Вячеслав Нечипорчук. Об этом сообщает турецкое издание Habertürk.

ЦСКА
Манчестер Сити
Интер
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Источник: AP 2022

40-летний мужчина прибыл в Турцию по рабочим делам и в ходе поездки планировал посетить на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0). После игры Нечипорчук в компании своих друзей отправился отдыхать. Ранним утром следующего дня россиянин возвращался в отель, чтобы собрать вещи и улететь обратно в Москву.

В 8:30 по местному времени недалеко от отеля на Нечипорчука напали четыре человека, которые попытались отобрать у него телефон. Россиянин оказал сопротивление, в ответ на которое ему был нанесен удар ножом в область сердца. Нападение было запечатлено камерой видеонабюдения.

За происходящим наблюдали прохожие, однако никто не решился вмешаться в конфликт. После того, как нападавшие убежали с места преступления, местные жители вызывали россиянину скорую помощь. Нечипорчук скончался в одной из стамбульских больниц — у него остались жена и двухлетняя дочь.

Сегодня стало известно, что турецкой полиции удалось задержать двух подозреваемых в убийстве россиянина — один из них был отправлен в тюрьму, другой отпущен на условиях судебного контроля. Два других нападавших находятся в бегах, ведутся их поиски.

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