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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Гекдениз Карадениз возглавил «Рубин-2»

Ранее игравший за «Рубин» турецкий футболист возглавил фарм-клуб казанской команды.

Рубин-2
Рубин
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Источник: РИА "Новости"

Главным тренером «Рубина-2» стал бывший полузащитник основной казанской команды 43-летний Гекдениз Карадениз.

«Для меня большая честь вновь надеть форму с эмблемой “Рубина”. Я провел здесь лучшие годы карьеры в качестве игрока, отдавался на поле, теперь постараюсь помочь клубу в новом качестве», — отметил Гекдениз Карадениз.

«Нам очень приятно, что Гекдениз Карадениз снова с нами. Он легенда “Рубина”, харизматичная личность, выдающийся игрок, а главное — настоящий патриот клуба и города. Мы вместе с членами правления решили вернуть его в “Рубин” и уверены, что он сумеет передать свои знания и умения молодому поколению. Хочу пожелать ему побед, успешной и плодотворной работы на тренерском посту!» — сказал президент правления АНО «ФК “Рубин” Марат Сафиуллин.

Карадениз 10 лет провел в «Рубине», играя в столице Татарстана с 2008 года. В «Рубине» Карадениз и закончил карьеру в 2018 году. Гекдениз Карадениз сыграл за клуб 300 матчей, забил 52 гола. Рекордсмен среди легионеров клуба по количеству сыгранных матчей. Лучший бомбардир команды в премьер-лиге — 39 голов. В составе «Рубина» турецкий футболист становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2010), обладателем Суперкубка России (2010, 2012) и бронзовым призером чемпионата России (2010).

«Рубин-2» будет выступать в группе 4 дивизиона «Б» Второй лиги.

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