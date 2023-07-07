Мутко рассказал, как предлагал Ибрагимовичу и Моуриньо взять гражданство РФ

«Когда “Манчестер Юнайтед” приезжал в Ростов, я сделал два предложения. Одно — Моуринью, второе — Ибрагимовичу. На чистом английском сказал Златану: “Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт!” А Моуринью я говорил, что в перспективе он может стать главным тренером в России», — сказал Мутко.

«Манчестер Юнайтед» играл с «Ростовом» в марте 2017 года в рамках ⅛ финала Лиги Европы. Матч закончился со счетом 1:1, но в ответном матче «Юнайтед» одержали минимальную победу 1:0 и прошли в следующий раунд. В том сезоне английский клуб стал победителем турнира. В 2018 году Ибрагимович и Моуриньо покинули «Манчестер Юнайтед».