Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
14:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Мутко рассказал, как предлагал Ибрагимовичу и Моуриньо взять гражданство РФ

Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко предложил Златану Ибрагимовичу и Жозе Моуриньо принять российское гражданство. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Когда “Манчестер Юнайтед” приезжал в Ростов, я сделал два предложения. Одно — Моуринью, второе — Ибрагимовичу. На чистом английском сказал Златану: “Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт!” А Моуринью я говорил, что в перспективе он может стать главным тренером в России», — сказал Мутко.

«Манчестер Юнайтед» играл с «Ростовом» в марте 2017 года в рамках ⅛ финала Лиги Европы. Матч закончился со счетом 1:1, но в ответном матче «Юнайтед» одержали минимальную победу 1:0 и прошли в следующий раунд. В том сезоне английский клуб стал победителем турнира. В 2018 году Ибрагимович и Моуриньо покинули «Манчестер Юнайтед».

Виталий Мутко был министром спорта Российской Федерации с 2008 по 2016 год. Сейчас он занимает должность генерального директора финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Манчестер Юнайтед» купит вратаря «Интера» за 55 млн евро
Крымские клубы будут выступать в группе 1 Второй лиги
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь