Далер Кузяев попрощался с «Зенитом»
Российский полузащитник Далер Кузяев, подписавший сегодня контракт с французским «Гавром», опубликовал прощальное письмо после ухода из петербургского «Зенита».
Российский полузащитник Далер Кузяев, подписавший сегодня контракт с французским «Гавром», опубликовал прощальное письмо после ухода из петербургского «Зенита».
30-летний футболист сборной России подписал с «Гавром» контракт на два года. В минувшем сезоне клуб выиграл Лигу 2 и впервые за 14 сезонов вернулся в элиту французского футбола.
«Есть ли что-то важнее титулов в спорте? После шести потрясающих лет в “Зените” пришло время принять новый вызов. Я покидаю команду (на этот раз точно). Я хочу выразить искренние слова благодарности вам, дорогие болельщики и дорогие петербуржцы, за вашу поддержку и любовь! Спасибо всему тренерскому штабу и партнерам по команде, медицинскому и административному штабу, всем сотрудникам ФК “Зенит”! Конечно же, выражаю свою благодарность руководству клуба! И всем тем, кто был рядом со мной все эти годы.
Я всегда с теплом буду вспоминать этот важный период в моей карьере и жизни. Возвращаясь к своему вопросу, я хочу отметить, что титулы очень важны в спорте. Ради них мы тренируемся, стараемся, прикладываем максимум усилий. Для меня трофеи, выигранные вместе с “Зенитом”, имеют огромную ценность. Но в дополнении к этому я бы также хотел, чтобы меня запомнили в прекрасном Санкт-Петербурге как футболиста, который бился за “стрелку’до конца, как надежного партнера и товарища, и просто как хорошего человека. До скорых встреч, Питер”, — написал Кузяев.
Кузяев выступал «Зенит» с 2017 года. Его контракт с клубом истекает 30 июня, после чего полузащитник станет свободным агентом. В сезоне 2022/23 Кузяев отыграл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач.