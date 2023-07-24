Дебют Месси за «Интер Майами» установил рекорд на американском ТВ

Игру Кубка севроамериканских лиг между «Интер Майами» и «Крус Асуль» (2:1) в прямом эфире посмотрели около 12,5 млн телезрителей, что стало самым высоким показателем для футбольных матчей в истории американского телевидения. Этот показатель сравним с телеаудиторией финального матча НБА или финала бейсбольной Мировой Серии.

На четвертой добавленной минуте матча Месси точным ударом со штрафного забил свой первый гол за «Интер Майами» и тем самым принес своей новой команде победу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239160&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.