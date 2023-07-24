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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Дебют Месси за «Интер Майами» установил рекорд на американском ТВ

Дебютным матч звездного нападающего Лионеля Месси за «Интер Майами» установил рекорд на американском телевидении. Об этом сообщает портал Sportskeeda.

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Источник: Reuters

Игру Кубка севроамериканских лиг между «Интер Майами» и «Крус Асуль» (2:1) в прямом эфире посмотрели около 12,5 млн телезрителей, что стало самым высоким показателем для футбольных матчей в истории американского телевидения. Этот показатель сравним с телеаудиторией финального матча НБА или финала бейсбольной Мировой Серии.

На четвертой добавленной минуте матча Месси точным ударом со штрафного забил свой первый гол за «Интер Майами» и тем самым принес своей новой команде победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года c опцией продления на один сезон. Зарплата аргентинца в американском клубе составит около 60 млн долларов в год.

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