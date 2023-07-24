Дебют Месси за «Интер Майами» установил рекорд на американском ТВ
Дебютным матч звездного нападающего Лионеля Месси за «Интер Майами» установил рекорд на американском телевидении. Об этом сообщает портал Sportskeeda.
Дебютным матч звездного нападающего Лионеля Месси за «Интер Майами» установил рекорд на американском телевидении. Об этом сообщает портал Sportskeeda.
Игру Кубка севроамериканских лиг между «Интер Майами» и «Крус Асуль» (2:1) в прямом эфире посмотрели около 12,5 млн телезрителей, что стало самым высоким показателем для футбольных матчей в истории американского телевидения. Этот показатель сравним с телеаудиторией финального матча НБА или финала бейсбольной Мировой Серии.
На четвертой добавленной минуте матча Месси точным ударом со штрафного забил свой первый гол за «Интер Майами» и тем самым принес своей новой команде победу.
Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года c опцией продления на один сезон. Зарплата аргентинца в американском клубе составит около 60 млн долларов в год.