Дубль Месси вывел «Интер Майами» в ⅛ Кубка лиг

В составе победителей дублем отметился звездный нападающий Лионель Месси, забивший на 7-й и 72-й минутах. Еще один мяч c пенальти забил венесуэльский нападающий Хосеф Мартинес (51'). У гостей единственный мяч за авторством уругвайца Сесара Араухо (17').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c3caa59c036ee392&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239210" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что начало матча было перенесено на полтора часа из-за сильного дождя в Форт-Лодердейле.

Для Месси эта игра стала третьей по счету в составе «Интер Майами» и первой, в которой он провел на поле все 90 минут. На его счету пять забитых мячей и одна результативная передача.