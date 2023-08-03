Дубль Месси вывел «Интер Майами» в ⅛ Кубка лиг
«Интер Майами» на домашнем поле обыграл «Орландо Сити» (3:1) и вышел в ⅛ финала Кубка лиг.
«Интер Майами» на домашнем поле обыграл «Орландо Сити» (3:1) и вышел в ⅛ финала Кубка лиг.
В составе победителей дублем отметился звездный нападающий Лионель Месси, забивший на 7-й и 72-й минутах. Еще один мяч c пенальти забил венесуэльский нападающий Хосеф Мартинес (51'). У гостей единственный мяч за авторством уругвайца Сесара Араухо (17').
Стоит отметить, что начало матча было перенесено на полтора часа из-за сильного дождя в Форт-Лодердейле.
Для Месси эта игра стала третьей по счету в составе «Интер Майами» и первой, в которой он провел на поле все 90 минут. На его счету пять забитых мячей и одна результативная передача.
В следующей стадии турнира «Интер Майами» сыграет против «Далласа», который обыграл мексиканский «Масалтан» (2:1). Игра пройдет в ночь на понедельник, 7 августа, в Далласе.