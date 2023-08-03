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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сегодня был цирк». Тренер «Орландо» считает, что Месси должны были удалить

Главный тренер «Орландо Сити» Оскар Пареха после поражения от «Интер Майами» (1:3) в матче 1/16 Кубка Лиг заявил, что Лионель Месси должен был быть удален с поля в конце первого тайма. Об этом сообщает издание Goal.

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Источник: Reuters

Звездный аргентинец на 20-й минуте матча получил желтую карточку за удар сзади по ногам полузащитника «Орландо» Вильдера Картахены. В компенсированное к первому тайму время Месси ударил плечом автора единственного мяча гостей Сезара Араухо, но не был наказан за этот эпизод.

«Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, что он Месси. Решения по пенальти и другие тоже были смешными. Мы были очень разочарованы и пытались восстановить самообладание. В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было быть», — сказал Пареха.

Напомним, что Месси отметился во встрече с «Орландо» отметился дублем, забив на 7-й и 72-й минутах. В следующей стадии турнира «Интер Майами» сыграет против «Далласа», который обыграл мексиканский «Масалтан» (2:1). Игра пройдет в ночь на понедельник, 7 августа, в Далласе.

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