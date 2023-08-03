«Сегодня был цирк». Тренер «Орландо» считает, что Месси должны были удалить

Звездный аргентинец на 20-й минуте матча получил желтую карточку за удар сзади по ногам полузащитника «Орландо» Вильдера Картахены. В компенсированное к первому тайму время Месси ударил плечом автора единственного мяча гостей Сезара Араухо, но не был наказан за этот эпизод.

«Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, что он Месси. Решения по пенальти и другие тоже были смешными. Мы были очень разочарованы и пытались восстановить самообладание. В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было быть», — сказал Пареха.