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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Инвестор вложит в «Интер Майами» $75 млн после перехода Месси

Американская компания Ares инвестирует в футбольный клуб «Интер Майами» дополнительные $ 75 млн после прихода аргентинца Лионеля Месси, сообщает Bloomberg.

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Источник: Reuters

«Интер Майами» будет использовать средства, полученные от компании Ares, для строительства стадиона в Майами «Фридом Парк» и финансирования других инициатив по развитию клуба. С 2021 года Ares инвестировала в «Интер Майами» $ 225 млн.

После перехода аргентинского нападающего «Интер Майами» находится на подъеме. Команда одержала три победы подряд, а Лео забил пять голов.

Компания Ares также инвестирует в мадридский «Атлетико», «Кристал Пэлас» и «Лион».

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 Инвестор вложит в «Интер Майами» $75 млн после перехода Месси
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