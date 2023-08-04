Инвестор вложит в «Интер Майами» $75 млн после перехода Месси
Американская компания Ares инвестирует в футбольный клуб «Интер Майами» дополнительные $ 75 млн после прихода аргентинца Лионеля Месси, сообщает Bloomberg.
Американская компания Ares инвестирует в футбольный клуб «Интер Майами» дополнительные $ 75 млн после прихода аргентинца Лионеля Месси, сообщает Bloomberg.
«Интер Майами» будет использовать средства, полученные от компании Ares, для строительства стадиона в Майами «Фридом Парк» и финансирования других инициатив по развитию клуба. С 2021 года Ares инвестировала в «Интер Майами» $ 225 млн.
После перехода аргентинского нападающего «Интер Майами» находится на подъеме. Команда одержала три победы подряд, а Лео забил пять голов.
Компания Ares также инвестирует в мадридский «Атлетико», «Кристал Пэлас» и «Лион».