Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Енисей
Футбол. Первая лига
6.08
Родина
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первая лига
6.08
Кубань
Волгарь
20
Футбол. Премьер-лига
6.08
Зенит
Динамо
23
Футбол. Первая лига
6.08
Динамо Мх
КАМАЗ
01
Футбол. Премьер-лига
6.08
Сочи
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
13Ирине Винер — 75!
11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок «Спартака» Фернандо перешел в клуб из ОАЭ

Бразильский полузащитник стал игроком «Аль-Джазиры».

Наверх
Источник: Reuters

Об этом клуб из Абу-Даби объявил в своих соцсетях.

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. В 2017 году бразилец в составе клуба под руководством Массимо Карреры стал чемпионом России.

Бразилец провел за красно-белых 98 матчей, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.

31-летний Фернандо перешел в «Аль-Джазиру» из турецкого «Антальяспора».

Также полузащитник имеет опыт выступлений за «Гремио», «Шахтер», «Сампдорию» и «Бейцзин Гоань». На его счету 8 матчей за сборную Бразилии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бывший игрок «Спартака» Фернандо перешел в клуб из ОАЭ
Игрок «Урала» заявил, что во Второй лиге пьют практически все
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь