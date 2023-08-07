Бывший игрок «Спартака» Фернандо перешел в клуб из ОАЭ

Об этом клуб из Абу-Даби объявил в своих соцсетях.

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. В 2017 году бразилец в составе клуба под руководством Массимо Карреры стал чемпионом России.

Бразилец провел за красно-белых 98 матчей, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.

31-летний Фернандо перешел в «Аль-Джазиру» из турецкого «Антальяспора».