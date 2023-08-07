Бывший игрок «Спартака» Фернандо перешел в клуб из ОАЭ
Бразильский полузащитник стал игроком «Аль-Джазиры».
Бразильский полузащитник стал игроком «Аль-Джазиры».
Об этом клуб из Абу-Даби объявил в своих соцсетях.
Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. В 2017 году бразилец в составе клуба под руководством Массимо Карреры стал чемпионом России.
Бразилец провел за красно-белых 98 матчей, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.
31-летний Фернандо перешел в «Аль-Джазиру» из турецкого «Антальяспора».
Также полузащитник имеет опыт выступлений за «Гремио», «Шахтер», «Сампдорию» и «Бейцзин Гоань». На его счету 8 матчей за сборную Бразилии.