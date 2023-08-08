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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Иньеста продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ. Об этом сообщают местные СМИ.

Барселона
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Источник: AP 2023

39-летний испанец был замечен в аэропорту Дубая, где его встречали представители клуба «Эмирейтс». Ожидается, что Иньеста подпишет с клубом контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Эмирейтс» представляет город и эмират Рас-эль-Хайма. В прошлом сезоне клуб занял второе место во втором по силе дивизионе ОАЭ и получил повышение в классе.

Последние пять лет Иньеста выступал за «Виссел Кобе», куда на правах свободного агента перешел из «Барселоны». Испанец провел за японский клуб 134 матча, в которых забил 26 голов и отдал 26 результативных передач. В июле этого года у Иньесты закончился контракт и он покинул клуб в качестве свободного агента.

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