Иньеста продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ. Об этом сообщают местные СМИ.
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ. Об этом сообщают местные СМИ.
39-летний испанец был замечен в аэропорту Дубая, где его встречали представители клуба «Эмирейтс». Ожидается, что Иньеста подпишет с клубом контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.
«Эмирейтс» представляет город и эмират Рас-эль-Хайма. В прошлом сезоне клуб занял второе место во втором по силе дивизионе ОАЭ и получил повышение в классе.
Последние пять лет Иньеста выступал за «Виссел Кобе», куда на правах свободного агента перешел из «Барселоны». Испанец провел за японский клуб 134 матча, в которых забил 26 голов и отдал 26 результативных передач. В июле этого года у Иньесты закончился контракт и он покинул клуб в качестве свободного агента.