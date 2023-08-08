Иньеста продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ

39-летний испанец был замечен в аэропорту Дубая, где его встречали представители клуба «Эмирейтс». Ожидается, что Иньеста подпишет с клубом контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Эмирейтс» представляет город и эмират Рас-эль-Хайма. В прошлом сезоне клуб занял второе место во втором по силе дивизионе ОАЭ и получил повышение в классе.