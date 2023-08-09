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10:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: российский клуб предложил 35 млн евро за Дзаньоло

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в РПЛ. Об этом сообщает Ajans 1905.

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Источник: AP 2023

По информации источника, один из российских клубов предложил за 24-летнего итальянца 35 млн евро. Самому игроку был предложен контракт с зарплатой 8 млн евро, но он пока не принял это предложение.

Дзаньоло перешел в «Галатасарай» в феврале этого года из «Ромы» за 15 млн евро. Итальянец провел за турецкий клуб 12 матчей, забив пять мячей и отдав одну результативную передачу. На счету Дзаньоло также 13 матчей за сборную Италии.

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