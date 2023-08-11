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11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Марсело дисквалифицирован на три матча за перелом ноги сопернику

Игрока «Флуминенсе» Марсело дисквалифицировали на три матча после нанесения травмы защитнику «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Санчесу в первом матче ⅛ финала Кубка Либертадорес на прошлой неделе, сообщает Reuters.

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Источник: Reuters

По решению Южноамериканской конфедерации футбола бывший игрок сборной Бразилии также должен будет заплатить штраф в размере $ 6 тысяч.

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После того, как Марсело с силой наступил Санчесу высоко на голень, нога игрока «Аргентинос Хуниорс» подогнулась под шокирующим углом, из-за чего он сразу же упал на газон. Санчес покинул поле на носилках с переломом, который, по словам врача команды, он никогда раньше не видел. Экс-игрок «Реала» был удален со слезами на глазах после инцидента.

«Сегодня у меня был очень сложный момент на поле. Я непреднамеренно травмировал другого футболиста. Хочу пожелать ему наилучшего восстановления», — написал 35-летний Марсело в одной из социальных сетей несколько часов спустя.

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