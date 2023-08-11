Марсело дисквалифицирован на три матча за перелом ноги сопернику

После того, как Марсело с силой наступил Санчесу высоко на голень, нога игрока «Аргентинос Хуниорс» подогнулась под шокирующим углом, из-за чего он сразу же упал на газон. Санчес покинул поле на носилках с переломом, который, по словам врача команды, он никогда раньше не видел. Экс-игрок «Реала» был удален со слезами на глазах после инцидента.