L'Equipe: «Марсель» интересуется футболистом «Локомотива»

Согласно информации французского издания L'Equipe, во французской команде работают над прямым трансфером Вильсона Изидора, но для этого им придется отпустить как минимум одного игрока атаки. В число кандидатов на продажу входят украинец Руслан Малиновский и турок Дженгиз Ундер.

Также источник сообщает, что к Изидору есть интерес и со стороны других клубов Лиги 1.

Зимой 2023 года 22-летний Изидор был близок к переходу в «Лион», но сделка сорвалась из-за травмы футболиста.

Воспитанник «Ренна» перешел в «Локомотив» из «Монако» в начале 2022 года за 3,5 миллиона евро. В составе железнодорожников футболист провел 40 матчей, забил 19 голов и сделал 7 результативных передач.