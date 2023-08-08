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12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

L'Equipe: «Марсель» интересуется футболистом «Локомотива»

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор попал в сферу интересов «Марселя».

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

Согласно информации французского издания L'Equipe, во французской команде работают над прямым трансфером Вильсона Изидора, но для этого им придется отпустить как минимум одного игрока атаки. В число кандидатов на продажу входят украинец Руслан Малиновский и турок Дженгиз Ундер.

Также источник сообщает, что к Изидору есть интерес и со стороны других клубов Лиги 1.

Зимой 2023 года 22-летний Изидор был близок к переходу в «Лион», но сделка сорвалась из-за травмы футболиста.

Воспитанник «Ренна» перешел в «Локомотив» из «Монако» в начале 2022 года за 3,5 миллиона евро. В составе железнодорожников футболист провел 40 матчей, забил 19 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

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L'Equipe: «Марсель» интересуется футболистом «Локомотива»
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