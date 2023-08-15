«Зенит» вновь сыграет товарищеский матч с иранским «Сепаханом»

«Почему играем второй раз? Между нашими клубами отличные взаимоотношения, и мы хотим только улучшить их. В прошлый раз мы приглашали “Зенит” в Иран, теперь их очередь пригласить “Сепахан” в Санкт-Петербург — это настоящий дружеский жест, подчеркивавший крепкие отношения между нашими клубами», — рассказал Sport24 пресс-атташе «Сепахана» Масуд Саиди.