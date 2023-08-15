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14:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» вновь сыграет товарищеский матч с иранским «Сепаханом»

Петербургский клуб на своих официальных ресурсах объявил о проведении товарищеского матча с иранским футбольным клубом «Сепахан» 7 сентября на стадионе «Газпром Арена».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Первая игра между этими командами, состоявшаяся 17 февраля в Иране, завершилась поражением чемпиона России со счетом 0:2.

«Почему играем второй раз? Между нашими клубами отличные взаимоотношения, и мы хотим только улучшить их. В прошлый раз мы приглашали “Зенит” в Иран, теперь их очередь пригласить “Сепахан” в Санкт-Петербург — это настоящий дружеский жест, подчеркивавший крепкие отношения между нашими клубами», — рассказал Sport24 пресс-атташе «Сепахана» Масуд Саиди.

«Сепахан» — пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель кубка страны.

Товарищеская встреча «Зенита» и «Сепахана» пройдет во время паузы на матчи сборных.

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