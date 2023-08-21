Зайнутдинов официально стал игроком «Бешикташа»
Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов официально стал игроком стамбульского «Бешикташа».
Бешикташ
ЦСКА
Презентация 25-летнего игрока состоялась в воскресенье, 20 августа, на стадионе «Бешикташа» в преддверии матчем чемпионата Турции с «Пендикспором» (1:1). Зайнутдинов подписал с новой командой контракт на четыре года. ЦСКА получит за игрока четыре с половиной миллиона евро и 15 процентов от последующей перепродажи.
Зайнутдинов перешел в ЦСКА летом 2020 года из «Ростова» за два миллиона евро. В составе армейцев казахстанец провел 83 матча, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.