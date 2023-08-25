«Галатасарай» подготовил контракт для Серхио Рамоса
Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Галатасарае». Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Галатасарае». Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, турецкий клуб подготовил для испанца контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон и зарплатой 10 млн евро в год. Переговоры между сторонами запланированы на следующей неделе.
Ранее испанец вел переговоры с «Бешикташем», но стороны не смогли договориться в финансовых вопросах. Также к Рамосу проявляли интерес «Интер Майами» и бразильский «Фламенго».
Рамос после истечения контракта с «Пари Сен-Жермен» в июне этого года находится в статусе свободного агента. За два года в стане парижан испанец провел 58 матчей, в которых забил шесть мячей и отметился одной результативной передачей.