«Галатасарай» подготовил контракт для Серхио Рамоса

По информации источника, турецкий клуб подготовил для испанца контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон и зарплатой 10 млн евро в год. Переговоры между сторонами запланированы на следующей неделе.

Ранее испанец вел переговоры с «Бешикташем», но стороны не смогли договориться в финансовых вопросах. Также к Рамосу проявляли интерес «Интер Майами» и бразильский «Фламенго».