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13:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Галатасарай» подготовил контракт для Серхио Рамоса

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Галатасарае». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Галатасарай
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Источник: AP 2023

По информации источника, турецкий клуб подготовил для испанца контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон и зарплатой 10 млн евро в год. Переговоры между сторонами запланированы на следующей неделе.

Ранее испанец вел переговоры с «Бешикташем», но стороны не смогли договориться в финансовых вопросах. Также к Рамосу проявляли интерес «Интер Майами» и бразильский «Фламенго».

Рамос после истечения контракта с «Пари Сен-Жермен» в июне этого года находится в статусе свободного агента. За два года в стане парижан испанец провел 58 матчей, в которых забил шесть мячей и отметился одной результативной передачей.

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