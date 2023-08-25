Месси на матчах «Интер Майами» охраняет ветеран Ирака и Афганистана
Звездного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на матчах в Северной Америке охраняет личный телохранитель. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Звездного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на матчах в Северной Америке охраняет личный телохранитель. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Личный телохранитель Лионеля Месси бегает по кромке поля во время матчей «Интер Майами», чтобы оградить своего клиента от любых нежелательных контактов. Телохранителя для аргентинца выбрал совладелец клуба Дэвид Бекхэм. Его зовут Яссин Чуэко, он является бывшим спецназовцем американской армии и имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. По информации источника, Чуэко владеет боевыми искусствами, боксом и участвовал в нескольких боях ММА.
Чуэко должен охранять Месси от назойливых фанатов, не подпускать к нему болельщиков в ответственные моменты. Телохранитель наблюдает за футболистом на играх, следит за поведением поклонников на трибунах, чтобы не позволить никому приблизиться к Месси во время празднования голов и после финального свистка.
На прошлой неделе Месси выиграл свой первый титул с «Интер Майами», обыграв в финальном матче Кубка Лиг «Нэшвилл» (1:1, пен. 10:9). В четверг, 24 августа, «Интер Майами» победил «Цинциннати» (3:3, пен. 5:4) и вышел в финал Открытого кубка США. Месси отличился в этом матче двумя результативными передачами. Всего после перехода в американскую команду аргентинец провел восемь матчей, в которых забил десять мячей и отдал три результативные передачи.