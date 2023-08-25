Месси на матчах «Интер Майами» охраняет ветеран Ирака и Афганистана

Личный телохранитель Лионеля Месси бегает по кромке поля во время матчей «Интер Майами», чтобы оградить своего клиента от любых нежелательных контактов. Телохранителя для аргентинца выбрал совладелец клуба Дэвид Бекхэм. Его зовут Яссин Чуэко, он является бывшим спецназовцем американской армии и имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. По информации источника, Чуэко владеет боевыми искусствами, боксом и участвовал в нескольких боях ММА.

Чуэко должен охранять Месси от назойливых фанатов, не подпускать к нему болельщиков в ответственные моменты. Телохранитель наблюдает за футболистом на играх, следит за поведением поклонников на трибунах, чтобы не позволить никому приблизиться к Месси во время празднования голов и после финального свистка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a8e0653131c531b2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239300" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.