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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Партнер Месси по сборной Аргентины назвал его «гномом»

Вингер «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария отреагировал на дебют Лионеля Месси в МЛС.

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Источник: Reuters

В минувшие выходные звездный аргентинец провел дебютный матч в МЛС, в котором «Интер Майами» на выезде одержал победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). Месси вышел на замену на 60-й минуте и стал автором второго забитого мяча, отличившись на 89-й минуте.

«Гном, ты обезумел, остановись», — написал Ди Мария в соцсетях.

Месси провел за «Интер Майами» девять матчей, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи. Благодаря этому аргентинец смог войти в тройку лучших бомбардиров в истории клуба.

Следующий матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС проведет в ночь с 30 на 31 августа против «Нэшвилла». Этот матч станет для Месси первой домашней игрой в североамериканской лиге.

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