Партнер Месси по сборной Аргентины назвал его «гномом»
Вингер «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария отреагировал на дебют Лионеля Месси в МЛС.
Вингер «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария отреагировал на дебют Лионеля Месси в МЛС.
В минувшие выходные звездный аргентинец провел дебютный матч в МЛС, в котором «Интер Майами» на выезде одержал победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). Месси вышел на замену на 60-й минуте и стал автором второго забитого мяча, отличившись на 89-й минуте.
«Гном, ты обезумел, остановись», — написал Ди Мария в соцсетях.
Месси провел за «Интер Майами» девять матчей, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи. Благодаря этому аргентинец смог войти в тройку лучших бомбардиров в истории клуба.
Следующий матч «Интер Майами» в регулярном чемпионате МЛС проведет в ночь с 30 на 31 августа против «Нэшвилла». Этот матч станет для Месси первой домашней игрой в североамериканской лиге.